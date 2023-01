Meta di Sorrento – Sorpreso con droga e uno sfollagente: arrestato

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno controllato in piazza Madonna del Lauro a Meta di Sorrento un’auto con a bordo due persone il cui conducente, durante le fasi di identificazione, è stato sorpreso mentre tentava di disfarsi di un involucro contenente circa 39 grammi di cocaina, mentre nel veicolo gli operatori hanno rinvenuto uno sfollagente in legno della lunghezza di circa 45 cm.

U.A., 55enne di Massa Lubrense con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.