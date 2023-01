Campania – Chiusura dei distributori di carburante, ecco quelli che garantiranno i servizi minimi essenziali

Si pubblica in allegato l’elenco trasmesso dalla FIGISC Campania, Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, reso noto su richiesta della Prefettura, inerente gli impianti di distribuzione carburante che garantiranno i servizi minimi essenziali su rete della viabilità ordinaria urbana ed extraurbana in occasione della chiusura programmata a partire dalle ore 19 della giornata odierna fino alle ore 7 del 26 gennaio prossimo.

Si comunica, altresì, che il servizio sarà garantito anche dagli impianti a gestione diretta delle compagnie petrolifere, dagli impianti non presidiati automatizzati e da alcune stazioni cosiddette “no logo” che non aderiscono alla Fegica ed alla Figisc/Ainsa – Confcommercio.

Si pubblica, inoltre, l’elenco delle aree di servizio interessate dalla turnazione e tenute a garantire l’erogazione sulla rete autostradale, trasmesso dalla Regione Campania in data odierna.

