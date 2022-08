Meta di Sorrento – Si masturba in spiaggia in presenza di minorenni: arrestato 56enne

In questo delicato periodo estivo i Carabinieri della compagnia di Sorrento stanno fornendo il massimo impegno con più pattuglie sull’intero territorio costiero.

Continuano serrati i controlli sulle spiagge e questa volta siamo a Meta. I Carabinieri- allertati dal 112 – intervengono in un’area della spiaggia. Era stato segnalato un uomo che importunava i bagnanti.

I militari quando sono arrivati sul posto hanno trovato il 56enne che alla presenza di minorenni si masturbava. L’area era affollata e i militari lo hanno bloccato e arrestato. L’uomo – napoletano e con precedenti specifici- risponderà del reato di atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori. È in attesa di giudizio.