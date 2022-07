Marmolada – Crollo ghiacciaio, 6 morti e 17 dispersi: tre le vittime italiane al momento

Ci sono tre vittime italiane identificate in seguito al crollo di un seracco sulla Marmolada in Trentino. In totale, al momento, sono sei le vittime confermate. Sono invece otto i feriti, di cui due in gravi condizioni. Sono proseguite anche nel corso della notte le attività dei soccorritori sul ghiacciaio per cercare eventuali superstiti. I dispersi attualmente risultano essere 17.