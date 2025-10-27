Maltempo – In arrivo venti molto forti sui settori occidentali del Paese

Un forte flusso di venti nord-occidentali in quota sta portando un aumento della ventilazione sull’Italia, con raffiche di burrasca soprattutto al Nord-Ovest, sulle zone alpine e lungo le regioni tirreniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dal pomeriggio di domenica 26 ottobre, venti da forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte dai quadranti settentrionali su Piemonte e Valle d’Aosta. Inoltre si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali in rotazione a quelli settentrionali, sul Lazio, specialmente lungo i settori costieri. Dalle prime ore di oggi, lunedì 27 ottobre, venti da forti a burrasca nord-occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte interesseranno la Sardegna e, nel corso della mattina, anche Sicilia e Calabria. Si segnalano forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 27 ottobre, allerta gialla per rischio meteo-idro su parte di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.