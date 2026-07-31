Il nuovo spot della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali

Abbandonare un animale non è solo un atto crudele ma anche un reato, punito dal codice penale con sanzioni molto pesanti.

Anche quest’anno la Polizia di Stato, attraverso la campagna antiabbandono #SeNonTiPortoNonParto, vuole sensibilizzare le comunità a stimolare una cultura di maggiore consapevolezza sul fenomeno dell’abbandono degli animali che, soprattutto durante la stagione estiva, registra un aumento esponenziale.

Nel nuovo spot realizzato dalla Polizia di Stato, una poliziotta conclude la sua giornata di lavoro, prepara la valigia e parte finalmente per le vacanze insieme alla sua inseparabile Joy. Un gesto semplice che racconta il vero significato della responsabilità.

Un amico a 4 zampe non si abbandona, mai. Ha bisogno di te ogni giorno dell’anno, non solo quando è facile amarlo.

Tutto l’anno li coccoliamo e amiamo nelle nostre case, d’estate diventano un “problema” semplicemente perché non possiamo, o non vogliamo, portarli con noi e non sappiamo a chi lasciarli. Questi animali, che sono domestici, lasciati in mezzo alla strada sono spaventati e disorientati, non sopravvivono alla fame e alla sete, rischiando di essere coinvolti o provocare degli incidenti stradali.

Per evitare tutto questo basta un semplice e doveroso gesto d’amore. Si può scegliere di non abbandonarli e portarli con sé in vacanza oppure si possono cercare soluzioni per lasciarli in sicurezza.

Le strutture turistiche che accolgono noi e i nostri migliori amici sono sempre più numerose sia in Italia che all’estero, mentre chi è impossibilitato a viaggiare in loro compagnia, può decidere di lasciarli nelle tante pensioni per animali pronte ad ospitarli su tutto il territorio nazionale.

Se vi capitasse di vedere un cane abbandonato o qualcuno mentre lo sta abbandonando, non esitate a chiamare i numeri di emergenza delle Forze dell’ordine o della Polizia locale.