Brescia – Recuperate ulteriori 2 tonnellate di cocaina riconducibili al maxi sequestro nell’Oceano Atlantico

Proseguono gli sviluppi dell’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Brescia. Monitorando le correnti marine dopo il fermo del gommone “go-fast”, è stato possibile individuare e sequestrare altri 2.085 kg di stupefacente appartenenti al medesimo carico illecito.

In particolare, lo scorso 24 luglio era stato intercettato un gommone oceanico ultraveloce del tipo “go-fast” con il contestuale arresto di 4 membri dell’equipaggio (di cui uno domiciliato a Desenzano del Garda) e il sequestro di complessivi 2.627,750 chilogrammi di cocaina, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia (D.D.A.) di Brescia che vede delegati i finanzieri del locale Nucleo P.E.F., del Comando Operativo Aeronavale e dello S.C.I.C.O., in sinergia con le autorità di Spagna e Portogallo.

I successivi e costanti approfondimenti investigativi portavano a ritenere che i sodali, nel tentativo di sfuggire al pattugliamento aero-navale e all’intervento della Policia Maritima, potessero aver gettato in mare una parte consistente del carico prima del fermo. Le Autorità portoghesi hanno quindi proseguito un capillare monitoraggio della propria area costiera di interesse investigativo.

Attraverso un accurato studio delle correnti marine, sono stati quindi pianificati mirati pattugliamenti marittimi e una costante sorveglianza delle spiagge nelle zone ove era ritenuto più probabile il transito o il rinvenimento del carico illecito.

L’efficace dispositivo di ricerca ha da ultimo consentito di individuare e sottoporre a sequestro un ulteriore e ingente quantitativo di sostanza stupefacente, pari a 2.085,300 chilogrammi. I riscontri oggettivi effettuati sul materiale recuperato hanno evidenziato che la tipologia e la forma dei panetti nonché i loghi impressi sugli stessi sono identici a quelli già rinvenuti sul gommone oceanico.

In totale, nell’operazione, sono state dunque sequestrate e sottratte al mercato europeo circa 4,7 tonnellate di cocaina, pari a circa 150 milioni di euro all’ingrosso e un valore, nelle piazze di spaccio, che si aggira intorno al miliardo di euro.

Nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte a indagine sarà definitivamente accertata solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.