Libia – Accordo cessate il fuoco permanente, Di Maio: “Passaggio importante anche per la sicurezza nostra e dell’intero Mediterraneo”

Dichiarazione del Ministro Luigi Di Maio sull’accordo per un cessate il fuoco permanente in Libia:

“Oggi è stata una giornata importante per la sicurezza del nostro Paese. A Ginevra i rappresentanti libici hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco che abbiamo subito salutato con grande favore. Si tratta di un risultato importante per la Libia, che merita un futuro di pace, sicurezza e benessere. Ma si tratta di un passaggio di grande rilievo anche per la sicurezza nostra e dell’intero Mediterraneo. Tripoli dista circa 250 km in linea d’aria dalle nostre coste e la stabilizzazione della Libia è fondamentale per controllare i flussi migratori irregolari e combattere i gruppi terroristici che infestano il Sahel, la regione in cui sono stati prigionieri anche Padre Maccalli e Nicola Chiacchio, che abbiamo recentemente riportato a casa. Dobbiamo ora continuare a lavorare insieme alle Nazioni Unite per far sì che il cessate il fuoco venga applicato e rispettato da tutte le parti libiche e da tutti gli attori internazionali a vario titolo coinvolti. La diplomazia italiana è costantemente al lavoro a favore di un cessate il fuoco, per la ripresa della produzione petrolifera e per il raggiungimento di un accordo politico complessivo che porti la Libia fuori dalla guerra e dalla crisi. Ad ogni modo, il lavoro è tutt’altro che finito e non cesseremo la nostra azione fino a quando non avremo ridato alla Libia pace, sicurezza e stabilità. Il prossimo passo è il Foro di Dialogo Libico, che l’Italia sostiene e che servirà ai libici per definire il futuro istituzionale del loro Paese”.