Lavoro temporaneo, un ottimo trampolino di lancio per cercare un’occupazione fissa

Il posto fisso è l’obiettivo soprattutto per i più giovani, che mirano ad un lavoro stabile per iniziare a costruire il proprio futuro. Tuttavia non bisogna snobbare il lavoro temporaneo che, oltre ad offrire una retribuzione fissa, consente di avvicinarsi e conoscere meglio le dinamiche del mondo del lavoro.

Dopo la flessione degli ultimi anni, dettata principalmente dalla pandemia, c’è gran fermento nel mondo del lavoro. A tal proposito Jobtech, agenzia per lavoro delle nuove generazioni, punto di riferimento per fare incontrare domanda e offerta e attiva principalmente nel settore della logistica, del customer care e dell’HoReCa, ha individuato i 5 lavori temporanei più gettonati nel 2023.

Tra i primi posti c’è l’addetto al customer service. Oggi le aziende sono sempre più customer-centric, cioè costruiscono la loro politica intorno al cliente per cucirgli addosso un’esperienza su misura.

I consumatori moderni sono sempre più informati e la concorrenza è decisamente elevata, quindi offrire un servizio di assistenza clienti professionale e curato nei minimi dettagli è uno step indispensabile per emergere e farsi preferire.

Gli addetti al customer service sono per l’appunto figure professionali e formate, che prendono in carico le esigenze e le richieste del cliente per coccolarlo e soddisfare ogni sua necessità.

Anche il settore della ristorazione ha fatto registrare un vero e proprio boom di richieste di figure specifiche, come camerieri, barman, chef e pizzaioli. Una grande opportunità lavorativa perché le offerte sono rivolte anche a chi non ha esperienza, ma ha voglia di imparare e di crescere.

Un altro settore che sta crescendo in maniera esponenziale è quello della logistica, legato soprattutto all’esplosione degli e-commerce. Questo particolare settore ha saputo trasformare una crisi in un’opportunità, infatti proprio durante il lockdown si è adattato fornendo ai propri clienti servizi sempre più tecnologici ed efficienti.

E così tra le figure più ricercate ci sono gli autisti e gli spedizionieri, che hanno proprio il compito di consegnare a domicilio i prodotti ordinati online dai clienti. Sempre nell’ambito della logistica sempre più digitalizzata, si registra una forte richiesta anche di addetti al controllo qualità e di magazzinieri.

A proposito di digitalizzazione, sono stati fatti notevoli passi avanti in tutti i settori compreso quello dell’industria, tant’è che nell’epoca della digital transformation si parla di Industria 4.0. In questo segmento sono particolarmente ricercati gli operai metalmeccanici, che devono avere competenze digitali per manovrare con grande padronanza i nuovi strumenti utilizzati nelle fabbriche.

Infine tra i lavori temporanei più gettonati nel 2023 c’è il sales assistant, una figura richiestissima soprattutto nelle catene di abbigliamento, nella GDO e nella GDS.

I commessi e le commesse sono il vero biglietto da visita di un negozio e, sulla base della loro formazione, conoscenza e competenza, hanno il compito di guidare il cliente all’acquisto fornendo consigli sulle ultime tendenze e supportandolo in ogni fase dell’acquisto.