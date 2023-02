Ischia – Autore di una truffa, arrestato in un hotel 50enne di Novara

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Ischia hanno arrestato, presso un hotel di via Roma ad Ischia, M.P., 50enne di Novara, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso il 29 novembre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 600 euro per truffa, commessa a Gerenzano (VA) nel 2012.