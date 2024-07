Torre del Greco – Da lunedì 8 luglio partono le domande per il trasporto scolastico

Avvio delle procedure online in tempi record: possibile presentare l’istanza entro il 9 agosto

Dopo le polemiche e le proteste degli anni scorsi, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella mantiene la promessa e avvia già in estate le procedure relative alle iscrizioni al trasporto degli alunni per l’anno scolastico 2024/2025. Grazie all’impegno dell’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e degli uffici preposti, da lunedì 8 luglio e fino a venerdì 9 agosto sarà possibile presentare la domanda per chiedere di poter usufruire del servizio.

A stabilire modalità e criteri per la presentazione delle istanze, è l’avviso pubblico firmato dalla dirigente Luisa Sorrentino e dall’assessore Mariateresa Sorrentino (presente sul sito dell’ente, www.comune.torredelgreco.na.it , nell’apposita sezione istruzione), attraverso il quale si ricorda come il servizio sia “riservato agli alunni delle scuole cittadine dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado”.

Le domande – viene ancora evidenziato – vanno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica “Autoroute”, accessibile all’indirizzo web: https://scuolabustdg.autoroute.it/portalecittadino/login. Si precisa che l’accesso al gestionale delle iscrizioni può avvenire solo attraverso Spid o carte d’identità elettronica”. È necessario compilare il modulo di domanda, caricare una foto dell’alunno e compilare i restanti campi. Nel caso in cui si abbia diritto alla riduzione della quota di iscrizione, è necessario caricare la relativa certificazione Isee 2023 in corso di validità. Per eventuali informazioni, è possibile rivolgersi allo sportello di via Calastro dall’8 luglio al 9 agosto, tutti i giorni lavorativi dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.