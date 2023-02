Interdittive antimafia nei confronti di imprese dell’area metropolitana di Napoli

Prosegue l’attività di prevenzione antimafia messa in atto dalla Prefettura ai fini della tutela dell’economia legale nel contesto territoriale metropolitano che ha portato, dall’inizio dell’anno in corso, tra l’altro, all’adozione di complessivi 9 provvedimenti interdittivi destinati ad altrettante società direttamente e/o indirettamente condizionate dalla criminalità organizzata.

Nell’ambito dei provvedimenti adottati, il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba – sulla base degli accertamenti condotti e dell’attività del “Gruppo Ispettivo Antimafia” operante presso questa Prefettura – ha firmato 4 provvedimenti antimafia nei confronti di altrettante società con sedi in Villaricca (3) ed Ercolano (1), operanti nel settore della distribuzione stradale di carburanti, 2 con sedi a Villaricca e Giugliano in Campania, operanti nel settore ristorazione/bar, 1 con sede in Sant’Antimo operante nel settore dei noli a caldo/trasporto di materiale in discarica, 1 con sede in Giugliano in Campania operante nel settore dei rifiuti ed una con sede ad Acerra, operante nel settore delle bonifiche ambientali.