Portici – Controlli della polizia in città, ecco il bilancio

Nella giornata di mercoledì, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Portici.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 212 persone, di cui una sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale, controllato 98 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada.