Il Parlamento europeo condanna le violazioni dei diritti umani in Iran

Massicce proteste sono scoppiate in Iran sulla scia della morte di Mahsa Amini, la ventiduenne iraniana deceduta mentre si trovava in stato di fermo presso una stazione di polizia per una presunta inosservanza della legge sull’obbligo del velo.

A seguito della sua morte, in Iran sono scoppiate numerose proteste di massa e il governo di Teheran ha lanciato una violenta repressione, arrestando i manifestanti e bloccando le piattaforme dei social media.

L’Unione europea sta valutando la possibilità di imporre ulteriori sanzioni contro il regime iraniano, per l’uso diffuso e sproporzionato della forza esercitata contro i manifestanti per i diritti delle donne in Iran.

Il 19 gennaio 2023, in risposta agli ultimi eventi, il Parlamento europeo ha chiesto sanzioni più severe contro il regime iraniano, affermando che tutti i responsabili di violazioni dei diritti umani dovrebbero essere soggetti a sanzioni dell’UE e chiedendo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche venisse aggiunto alla lista dei terroristi dell’UE.

Il Parlamento europeo ha seguito da vicino la situazione dei diritti umani in Iran e negli ultimi anni ha approvato svariate risoluzioni per richiamare l’attenzione:

Gli eurodeputati hanno inoltre criticato la violenta repressione delle proteste antigovernative e condannato l’uso della pena di morte nel paese.

La risposta dell’UE alle violazioni dei diritti umani in Iran nel corso degli anni

Le relazioni con l’Iran si sono rivelate problematiche sin dalla rivoluzione islamica del 1979 che, tra l’altro, ha portato alla limitazione dei diritti delle donne nel paese e al deterioramento della situazione dei diritti umani nel corso degli anni.

L’UE nutre da anni una profonda preoccupazione per la situazione e nel 2011 ha imposto sanzioni mirate, in risposta alle gravi violazioni dei diritti umani nel paese. Nel marzo 2012 ulteriori misure restrittive sono state imposte e da allora sono state prorogate ogni anno.

L’Unione europea ha svolto un ruolo chiave nell’accordo con l’Iran del 2015, un patto teso a fermare lo sviluppo di armi nucleari in cambio della revoca delle sanzioni. Tutto ciò si è paralizzato nel 2018, a seguito del ritiro degli Stati Uniti dall’accordo.