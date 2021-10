Gran Premio Teatro Amatoriale 2021, riconoscimento per la compagnia teatrale mediamusical di Liborio Preite

“Esprimo a nome dell’Amministrazione comunale di Torre del Greco – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – vivissimi complimenti alla Compagnia teatrale Mediamusical, diretta dal Maestro Liborio Preite, per l’importante riconoscimento conseguito nell’ambito del Gran Premio Nazionale Italiano, di Teatro, qualificandosi con la messa in scena del “Masaniello” come unico rappresentante della Regione Campania, nell’ ambito del teatro amatoriale.

Un premio ambizioso che sottolinea, ulteriormente, la vocazione artistico- teatrale della nostra città, da sempre, fucina di cultura dell’intera area vesuviana”.

Così, il primo cittadino apostrofa il traguardo raggiunto dalla Mediamusical che nell’incantevole e suggestiva cornice paesaggistica di Catania e sulle scene del suo testro, ieri sera, si è esibita proponendo la lettura di una pagina autentica di storia partenopea nella quale si legge e si riconosce il significato più denso e profondo dell’identità di Napoli.

Un parterre artistico di oltre quaranta componenti tra attori e coristi, sapientemente diretti dall’esperienza artistica di Liborio Preite; una macchina organizzativa tarata al millimetro per transfondere con attenzione e fedeltà le emozioni più vere di un personaggio – Tommaso Aniello da Amalfi, detto Masaniello – emblematico delle vicende del Capoluogo campano.

“La nostra città – prosegue il primo cittadino – è stata, soprattutto a partire dagli anni settanta, una città di riferimento, a livello nazionale, per lo sviluppo e le sperimentazioni della cultura teatrale seminando, ovunque sul territorio, la passione ad un’arte tra le più antiche della nostra storia. Il riconoscimento ottenuto dalla Mediamusical è un vanto per l’intera comunità territoriale che ritrova e riscopre la propria essenza in un profondo sostrato culturale”.