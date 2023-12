Gragnano – Vendita illegale di fuochi, 49enne arrestato

Fuochi illegali dietro l’ennesimo arresto dei carabinieri sul territorio della provincia di Napoli. Questa volta, a finire nei guai, un 49enne di Gragnano. I militari della stazione locale hanno perquisito la sua abitazione e scoperto una presunta attività di vendita di botti per il capodanno.

Diversi gli scatoloni rinvenuti, all’interno 320 ordigni artigianali “Cobra” e materiale pirico di varia natura. In casa anche denaro contante e un listino dei prezzi manoscritto, segnale di un’attività di vendita senza alcuna autorizzazione.

L’uomo è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Il materiale sarà campionato e poi distrutto.