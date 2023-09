Gragnano – Va a messa e le rubano l’auto, arrestate due persone

Sono le 10.30, ci troviamo a Gragnano e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia stanno percorrendo via Passeggiata Archeologica quando notano una Lancia Y e un Honda Sh che sfrecciano tra diverse auto a forte velocità e contromano. Nell’auto il 37enne già noto alle forze dell’ordine A. D. L., sullo scooter – privo di targa – il 26enne già noto C. S. che tra l’altro è sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ma autorizzato ad uscire tutti i giorni dalle 10 alle 12.

I militari riconoscono i 2 e parte l’inseguimento che dura circa 2 chilometri. La fuga termina a via Cupa Verano dove i 2 che avevano abbandonato auto e scooter vengono bloccati e perquisiti dai Carabinieri tra gli applausi dei cittadini che avevano assistito alle fasi dell’arresto. I fermati vengono trovati in possesso di un cacciavite, di una chiave inglese e di una strumentazione per la modifica delle centraline.

Dagli accertamenti è risultato che la Lancia fosse stata rubata pochi minuti prima a via Regina Margherita mentre la proprietaria era in chiesa per la santa Messa. L’attrezzatura e lo scooter sono stati sequestrati mentre l’auto è stata restituita alla legittima proprietaria.

Gli arrestati – devono rispondere di furto e resistenza – sono in attesa di giudizio.