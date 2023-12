Gori – Mancanze d’acqua nell’area vesuviana per guasti e lavori: i dettagli

Comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di ERCOLANO.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 22:00 di mercoledì 13 dicembre 2023 alle ore 06:00 di giovedì 14 dicembre 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

VIA FARINA

VIA SAN GENNARIELLO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di PORTICI.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 22:00 di mercoledì 13 dicembre 2023 alle ore 06:00 di giovedì 14 dicembre 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

PIAZZA GRAVINA

VIA ARMANDO DIAZ

VIA CAMPITELLI

VIA DE NITTIS

VIA EDOARDO DALBONO

VIA F.ROSSANO

VIA GIOACCHINO CARDANO

VIA GRAVINA

VIA II DEI CIPRESSI

VIA LUIGI ZUPPETTA

VIA MALTA

VIA SALVATORE PAGLIANO

VIA SAN GENNARIELLO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA:

SALITA QUISISANA

VIA COPPOLA

VIA DE TURRIS

VIA RAFFAELE VIVIANI

VICOLO SPAGNUOLO A QUISISANA

TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 19:00 di mercoledì 6 dicembre 2023.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 22:00 di mercoledì 13 dicembre 2023 alle ore 06:00 di giovedì 14 dicembre 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

PIAZZA GIORDANO BRUNO

VIA ALDO MORO

VIA ALESSANDRO MANZONI

VIA ALVEO FARINA

VIA BUONGIOVANNI

VIA DON GIUSEPPE MOROSINI

VIA EMANUELE GIANTURCO

VIA FIGLIOLA

VIA FILIPPO TURATI

VIA GIACOMO BRODOLINI

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA LUCA GIORDANO

VIA PAGLIARE

VIA PALMIRO TOGLIATTI

VIA PITTORE

VIA RODOLFO STANZIALE

VIA SALVATOR ROSA

VIA SALVATORE DI GIACOMO

VIA SALVO D’ACQUISTO

VIA SAN GIORGIO VECCHIO

VIA SANT’ANNA

VIA TUFARELLI

VIA UGO FOSCOLO

VIA UGO LA MALFA

VIA VITTORIO BACHELET

VIALE FERROVIA

VICOLO DELL’ORTO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di SOMMA VESUVIANA:

VIA DEL CENACOLO

tutte le traverse della zona

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:00 di mercoledì 6 dicembre 2023.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.