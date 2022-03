Giugliano – 9 Kg di droga, arrestato 52enne

Ieri gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in un appartamento di via Niccolò Paganini a Giugliano in Campania dove hanno rinvenuto, all’interno di un borsone, 8 buste contenenti circa 8,7 kg di marijuana ed hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente M.A., 52enne di Casoria con precedenti di polizia.