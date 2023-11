Giorgia Meloni a Berlino per il vertice intergovernativo tra Italia e Germania

Si è svolto oggi, a Berlino, il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania al quale hanno partecipato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Cancelliere federale Olaf Scholz e sette Ministri da parte italiana (Esteri, Interno, Difesa, Economia e Finanze, Imprese e Made in Italy, Lavoro e Università) e sette da parte tedesca. In occasione del Vertice, il Presidente del Consiglio e il Cancelliere Scholz hanno firmato un Piano d’azione per il rafforzamento della cooperazione bilaterale e in ambito europeo.