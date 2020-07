Genoa – Napoli: 1-2. Mertens e Lozano regalano il successo agli azzurri

Napoli: Meret, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Elmas (82′ Zielinski), Lobotka, Fabian Ruiz (87′ Allan), Politano (63′ Lozano), Insigne (82′ Younes), Mertens (63′ Milik). A disp.Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Ghoulam, Callejon. All.Gennaro Gattuso

Genoa: Perin, Goldaniga, Zapata, Masiello, Biraschi (82′ Ghiglione), Behrami (64′ Lerager), Schone, Cassata (70′ Iago Falque), Barreca, Sanabria (71′ Pandev), Pinamonti (82′ Favilli). All. Davide Nicola

Arbitro: Mariani di Aprilia

Marcatori: 45’+1′ D. Mertens, 49′ Goldaniga, 65′ H. Lozano

Note: ammonito Goldaniga

GENOVA – Il bagliore dell’artista fiammingo e la lama nel buio del Chucky. Mertens e Lozano griffano il successo di Marassi con due lampi dal baricentro basso, fulminanti e micidiali, di creatività e tecnica. Dries apre la serata quando sta per chiudersi il primo tempo con un destro piazzato delizioso. Il Genoa pareggia con Goldaniga. Poi il Chucky entra e in un battito d’ali vola verso la porta con una accelerazione impressionante per il sorpasso definitivo. Il Napoli vince la settima partita su otto e prosegue il proprio cammino virtuoso. Si ricomincia domenica a San Siro contro il Milan. Angeli azzurri contro Diavoli rossoneri sullo sfondo dell’amarcord suggestivo di Gennaro Gattuso, di fronte al suo struggente passato…

– PRIMO TEMPO –

7′ – diagonale stretto di Politano, Perin devia coi piedi

8′ – annullato gol ad Elmas dal VAR per fallo di mano di Manolas

15′ – girata di Elmas, Perin si oppone

22′ – destro di Mertens, blocca Perin

31′ – ancora inserimento di Mertens, destro potente in diagonale, Perin salva in tuffo

35′ – destro al volo di Cassata, Meret respinge sul palo

42′ – destro di Lobotka, fuori di poco

45′ + 1′ – gooooool Mertens!

45′ + 1′ – controllo e destro piazzato di Dries: 1-0!

– SECONDO TEMPO –

47′ – sinistro di Politano, blocca Perin

48′ – destro di Pinamonti, alto

49′ – pareggio del Genoa con Goldaniga di testa su azione d’angolo: 1-1

57′ – tiro cross di Politano che accarezza la traversa

63′ – entra Milik per Mertens

63′ – entra Lozano per Politano

64′ – entra Lerager per Behrami

65′ – goooooool Lozano!

65′ – lancio di Fabian e movimento in profondità del Chucky che brucia tutti e infila di sinistro: 2-1!

70′ – gran tiro di Mario Rui, Perin vola sotto la traversa

70′ – entra Iago Falque per Cassata

71′ – ammonito Goldaniga

71′ – entra Pandev per Sanabria

82′ – entra Zielinski per Elmas

82′ – entra Younes per Insigne

82′ – entra Favilli per Pinamonti

82′ – entra Ghiglione per Biraschi

87′ – entra Allan per Fabian Ruiz

90′ + 3′ – finisce col successo azzurro a Marassi

Fonte sscnapoli.it