Frattaminore/Secondigliano – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Alto impatto a Frattaminore.

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore nelle vie Cavalieri di Vittorio Veneto, Turati e Giovanni XXIII e nelle piazze San Maurizio e Atella.

Nel corso dell’attività sono state identificate 135 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, e controllati 85 veicoli.

Alto impatto a Secondigliano.

Ieri gli agenti del Commissariato Secondigliano, i militari del Comando Stazione Carabinieri Secondigliano e del Nucleo Motociclisti del gruppo Carabinieri Napoli, personale della Polizia Municipale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 87 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllati 73 veicoli, di cui 17 sottoposti a fermo e sequestro amministrativo, contestate 39 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente, revisione scaduta, mancata presentazione dei documenti di circolazione e guida senza casco protettivo, per un totale di 16187 euro.

Gli operatori hanno altresì denunciato un uomo per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.