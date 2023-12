Ercolano – Un minuto di rumore contro la violenza di genere

Continuano le iniziative della Città di Ercolano contro la violenza di genere. Lunedì 18 dicembre alle ore 11.00 presso la Biblioteca dell’istituto Comprensivo Rodinò (Via IV Novembre, 43), si terrà un momento di riflessione sul tema. Alle ore 12.00 è in programma “un minuto di rumore” e all’esterno dell’istituto sarà affissa una foto di Giulia Cecchettin. “Non spegniamo i riflettori sul fenomeno della violenza sulle donne. Anzi continuiamo a fare rumore, a mantenere alta l’attenzione. Per vincere questa sfida culturale c’è bisogno di un impegno costante e condiviso. Continuando ad agire su più livelli” – spiegano il sindaco Ciro Buonajuto e l’assessore alla cultura Carmela Saulino