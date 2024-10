Ercolano – Tirocini formativi, approvata la convenzione tra la città e l’Università Federico II di Napoli

Il Comune di Ercolano ha sottoscritto una convenzione con l’Università Federico II di Napoli, che permetterà agli studenti di svolgere tirocini formativi all’interno degli uffici comunali della città degli Scavi.

“Un accordo importante che ci consente di aprire le porte dei nostri uffici comunali all’Università Federico II. La stipula di questa convenzione è per noi motivo di orgoglio, e sono sicuro che rappresenterà un’occasione di crescita e formazione per gli studenti, ma anche un momento di arricchimento umano e professionale per i nostri dipendenti. Un’opportunità formativa di notevole importanza. L’accordo durerà 5 anni e permetterà tirocini formativi, curriculari e anche professionalizzanti, con indirizzi e obiettivi specifici per ogni studente. L’intento è offrire loro la possibilità di integrare concretamente la formazione teorica offerta dall’Università con un impegno diretto nel mondo della Pubblica Amministrazione” – afferma Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di ANCI.