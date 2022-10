Ercolano – Prende birra, non vuole pagare e pretende pure soldi dal titolare: 35enne denunciato

Prende da bere in un bar e poi rifiuta di pagare. Succede a Ercolano, in un locale lungo via benedetto cozzolino.

Un 35enne del posto, già noto alle ffoo, raccoglie dal frigo qualche birra e quando c’è da saldare il conto, come già altre volte, confessa di non avere soldi.

Non solo.

Pretende anche 50 euro dal titolare che, ormai stufo, chiama i Carabinieri.

L’uomo viene identificato e denunciato, dovrà rispondere di tentata estorsione.