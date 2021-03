Ercolano – La città degli scavi partecipa alla Fiera Internazionale del Turismo di Berlino

Il Comune di Ercolano sarà presente alla prossima ITB Berlin la fiera in programma dal 9 al 12 marzo 2021. Anche quest’anno, causa pandemia da covid 19, la maggiore fiera dell’industria del turismo si svolgerà virtualmente. La città degli Scavi, però, non ha voluto far mancare la propria presenza e grazie al supporto della Regione Campania, che ha permesso la partecipazione senza nessun onere economico, presenterà le sue bellezze e peculiarità nell’importante appuntamento di settore.

La storia di Ercolano, il parco archeologico, il Vesuvio, le sue bellezze e le sue peculiarità faranno bella mostra nello spazio digitale messo a disposizione dagli organizzatori dell’evento.

“In questa situazione di grande incertezza sociale ed economica, potrebbe apparire anacronistica la nostra partecipazione ad un evento di promozione del turismo. Ma non dimentichiamo che Ercolano era riuscita a passare in tre anni da 200 a 2mila posti letto nei B&B, un vero miracolo che rivendico. E’ importante quindi che la ‘destinazione Ercolano’ sia ben posizionata nella comunicazione di settore, soprattutto per velocizzare i tempi di ripartenza dei flussi turistici, che ci auguriamo torneranno dalla prossima estate dopo la campagna vaccinale. Il turismo post-covid sarà molto più di prossimità ed esperienziale. Noi non possiamo farci trovare impreparati, non possiamo veder disperso il grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni” – spiega Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.

“La Regione Campania, nonostante il periodo di profonda crisi economica e le grandi difficoltà organizzative, ha voluto confermare la partecipazione al sistema fieristico. Quando si è presentata l’occasione di poter partecipare, come Comune di Ercolano, all’evento di Berlino, non ci abbiamo pensato su due volte, anzi abbiamo fatto di tutto per coinvolgere gli altri stakeholder del territorio. Inoltre, sempre senza nessun costo aggiuntivo per l’Ente, grazie alla sensibilizzazione e all’aiuto degli operatori del settore, siamo riusciti anche a realizzare un breve video di presentazione della nostra città, che divulgheremo in anteprima proprio in occasione della ITB Berlin” – conclude il primo cittadino.

“Sono fiducioso in una prospettiva di ripartenza del turismo per quest’estate a Ercolano. Per questo la nostra presenza alla fiera più importante d’Europa sarà fondamentale per intercettare la domanda di prossimità e promuovere i tanti punti di forza e il potenziale e raccontare la bellezza della nostra città ai grandi professionisti del settore. Stiamo lavorando insieme al Parco Archeologico, al M.A.V., la fondazione ville Vesuviane e al Parco Nazionale del Vesuvio per garantire un’esperienza di visita in totale sicurezza” – spiega il vicesindaco Luigi Luciani.