Ercolano – Intervento sulla rete idrica, rubinetti a secco il 31 ottobre: i dettagli

Gori comunica che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di ERCOLANO.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 22:00 di martedì 31 ottobre 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

TRAVERSA DI VIA GUGLIELMO MARCONI

TRAVERSA I DI VIA TIRONI DI MOCCIA

TRAVERSA II DI VIA TIRONI DI MOCCIA

VIA AVETA

VIA BELVEDERE

VIA CAMPANIA

VIA CAPRILE

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA IV NOVEMBRE

VIA NAPOLI

VIA PANORAMICA

VIA TIRONI DI MOCCIA

VIA TRENTOLA

VIA WINCKELMANN

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.