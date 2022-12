Ercolano – Controlli a tappeto dei carabinieri, ecco il bilancio

Controlli a tappeto e a largo raggio nella città di Ercolano disposti dalla compagnia Carabinieri di Torre del Greco.

I militari della locale tenenza insieme a quelli della stazione “Parco” di Torre del Greco hanno controllato un’officina meccanica di via Arena San Vito. Dagli accertamenti è emerso che l’attività fosse totalmente abusiva e per questo motivo il titolare è stato denunciato per esercizio abusivo della professione, per l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e per il divieto di abbandono rifiuti. Il locale è stato sequestrato.

Perquisizioni, invece, in alcuni appartamenti di via Resina dove i carabinieri della tenenza di Ercolano insieme alle unità del nucleo cinofili di Sarno hanno rinvenuto e sequestrato diversa droga. Preziosissimo il contributo di Luna, il cane anti-droga del nucleo carabinieri.

Trovati, nel vano contatori in un’area comune, 13 computer portatili di diverse marche verosimilmente rubati e 11 munizioni calibro 380.

All’interno del sotto-sella di uno scooter risultato rubato, rinvenuti e sequestrati 240 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 28 proiettili calibro 7,65.