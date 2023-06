Ercolano – Buonajuto: ‘Continuiamo ad aprire cantieri, per realizzare la città di domani’

“Non si fermano i lavori in città. Corriamo veloci per realizzare una Ercolano al passo con i tempi, con sempre più servizi per cittadini e turisti” – spiega il sindaco Ciro Buonajuto.

Da qualche giorno sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale del parcheggio di Villa Favorita, ma nei prossimi giorni altri cantieri interesseranno la città degli scavi. “A breve partiranno i lavori di rifacimento di altre strade del centro storico di Ercolano, per un totale di circa 84 mila euro di lavori” – continua il primo cittadino di Italia Viva. I lavori interesseranno Vico Sant’Elena (da incrocio via Pugliano a vico Cuparella), tratto di via Pugliano (da incrocio vico Sant’Elena a vico Zappella), Via Madonnelle (da incrocio via Corallo e via Semmola), e II Traversa Mercato (da incrocio via IV Novembre).

Sul fronte parcheggi: “Sono partite le procedure di gara per la realizzazione dei tre parcheggi, in Piazza Trieste, Via Bordiga e Piazza Pugliano e contiamo di assegnare gli appalti a stretto giro. Nel frattempo stiamo concludendo i lavori di illuminazione del Molo Borbonico. Interverremo su un bene confiscato di via Caprile e grazie ad un finanziamento di 800 mila euro provvederemo anche ad un’opera di ristrutturazione e ammodernamento del Teatro del MAV e con un altro finanziamento, di circa 250mila euro, aumenteremo gli occhi elettronici in città con altre telecamere di videosorveglianza che saranno controllate direttamente da una centrale che sarà allestita presso il comando di Polizia Locale” – afferma il primo cittadino di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci.

Discorso a parte meritano gli interventi per lo Stadio Solaro: “Già aggiudicata la gara per gli interventi di ripristino del muro di cinta così da riaprire al traffico veicolare via Doglie. Mentre a breve inizieranno i lavori anche per le torri faro così che l’impianto sarà dotato di una illuminazione a passo con i tempi. Lo Stadio – spiega il sindaco – comporta costi importanti: basti pensare che abbiamo già speso un milione di euro per il manto erboso, altri 200mila euro per l’impianto di illuminazione e più di un milione spenderemo per la realizzazione dell’altra tribuna ospiti. Costi che non possiamo sempre scaricare sui contribuenti, per questo è nostra intenzione affidare in concessione la struttura ad un canone di 3mila euro al mese” – conclude il sindaco.