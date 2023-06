Torre del Greco – Sversamento illegale di rifiuti, il Sindaco Mennella presenta denuncia: ‘Mettere in campo tutto quello che è nelle nostre possibilità’

Sversamento illegale di ingombranti e altri rifiuti pericolosi : il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, presenta una denuncia/querela ai carabinieri. A far scattare l’iniziativa del primo cittadino, una segnalazione giunta da un cittadino, che ha inviato sull’utenza telefonica di Mennella la foto che mostrava un

cumulo di scarti di vario genere depositati alla rinfusa nell’area di via Circumvallazione posta a ridosso delle palazzine dell’Ina Casa

(tratto finale della strada, non distante dall’incrocio con corsoVittorio Emanuele): “Dall’immagine – spiega il sindaco – eranovisibili parti di mobilio, un lavandino e perfino contenitori di

vernici. Tutto gettato sulla pubblica via. Quello che ancora di più mi ha ferito, è il fatto che in quella zona ieri sera sono personalmente transitato, senza notare nulla di tutto questo, segno che i fatti

sarebbero avvenuti con ogni probabilità nel corso della notte”.

Per questo, Luigi Mennella ha allertato il comando di polizia municipale, chiedendo se in zona vi siano telecamere del sistema di

videosorveglianza cittadino e per chiedere ilrecupero delle immagini

eventualmente catturate. Non solo: ha predisposto una specifica denuncia/querela contro ignoti, andandola personalmente a consegnare

presso gli uffici della stazione Centro dei carabinieri: “Non è tollerabile – conclude Luigi Mennella – che lo sforzo che si sta

adottando in questi giorni per provare a rientrare nei canoni di un servizio che sia il più completo e adeguato possibile, per giunta con

l’avvio di un ampio piano di diserbamento, possa poi essere vanificato dalla mano di qualche eco-delinquente. Siamo pronti a perseguire tutte le strade possibili per provare a rintracciare l’autore di questo scempio e al contempo a mettere in campo tutto quello che è nelle nostre possibilità per evitare che simili atti possano andare ripetuti”.