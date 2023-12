Ercolano – Buonajuto: “Al via i lavori per riqualificare tutte le strade di accesso alle scuole”

Partiti i lavori in via Cuparella. “Il nostro obiettivo: migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la vivibilità”

“Migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la vivibilità degli istituti scolastici di Ercolano. Con questo obiettivo abbiamo dato il via ad una serie di interventi di riqualificazione delle strade che si trovano nelle vicinanze delle scuole, partendo da via Cuparella strada di accesso all’istituto Iovino Scotellaro” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci.

“Gli interventi di riqualificazione, finanziati con fondi comunali, interesseranno tutti le aree di accesso alle scuole di Ercolano per renderle sempre più sicure. Interventi che vanno in linea con quanto già fatto negli anni dall’Amministrazione, come l’implementazione del numero di telecamere di videosorveglianza installate nei pressi degli istituti scolastici e i vari lavori di riqualificazione e manutenzione come quello che sta interessando la scuola Giampaglia. Istituti scolastici più accoglienti e vivibili contribuiscono ancora di più alla formazione di una coscienza collettiva basata sulla cultura della legalità e della convivenza civile” – conclude il sindaco di Italia Viva.