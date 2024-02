Ercolano- Altri 5 consiglieri con Italia Viva: la soddisfazione di Buonajuto

Buonajuto: “Italia Viva accoglie altri 5 consiglieri. Prova tangibile che stiamo lavorando nella giusta direzione”

Dopo Solaro e Formicola, entrano in Italia Viva anche il Presidente Simeone ed i consiglieri Prillo, Spina, Vitiello e Riccio

“Il progetto di Italia Viva continua a crescere in sintonia con le esigenze del territorio. Si rinforza il gruppo consiliare ed è la dimostrazione che stiamo lavorando nella giusta direzione per radicare il partito sul territorio e rinforzare un progetto riformista ed inclusivo” – è quanto afferma Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, vice presidente nazionale ANCI, commentando l’adesione di cinque consiglieri comunali al gruppo di Italia Viva.

Dopo le adesioni dei giorni scorsi di Teresa Solaro e Andrea Formicola, da oggi entrano a far parte del gruppo consiliare, organico alla maggioranza che sostiene il primo cittadino, anche il presidente del consiglio Luigi Simeone, i consiglieri comunali Maria Grazia Prillo, capogruppo del partito democratico, Elisa Spina e Lino Vitiello tutti eletti nel Partito Democratico, e la vicepresidente del consiglio comunale Assia Riccio, che dopo aver aderito al gruppo misto ritorna nel partito di Matteo Renzi.

“L’Italia ha bisogno di una forza riformista e moderata che sappia rappresentare la voglia di Centro; di un soggetto politico che abbia in agenda gli interessi delle comunità e dei territori. Lavoriamo con determinazione per tradurre in azioni concrete il nostro programma“ – conclude il sindaco Buonajuto.

“Con l’ingresso di altri 5 consiglieri, si rafforza ulteriormente il progetto Italia Viva. Questo ampliamento dimostra la vitalità del nostro partito e la sua capacità di attrarre nuove energie e competenze al servizio del territorio“- afferma Teresa Solaro, capogruppo consiliare di Italia Viva ad Ercolano.