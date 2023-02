Empoli- Napoli: 0-2. Il solito Osimhen ed un’autorete: gli azzurri sbancano anche il Castellani

Il Napoli espugna anche il Castellani di Empoli, grazie ad un’autorete ed al solito gol di Osimhen. Pratica chiusa nella prima mezz’ora: prima Zielinski provoca l’autorete di Ismajili (17’) poi Osimhen (28’) mette il sigillo. Risultato strettissimo per gli azzurri, con Osimhen stregato da Vicario in almeno 2 occasioni e Kim, Lozano, Gaetano e Simeone sfortunati sottoporta. Dominio assoluto, nonostante l’inferiorità numerica durata mezz’ora a causa della giusta espulsione di Mario Rui. Azzurri sempre primi con 18 punti di vantaggio sull’Inter, impegnata domani nel lunch match contro il Bologna.

Tabellino

Empoli- Napoli: 0-2 (pt 0-2)

EMPOLI: Vicario; Ebuehi (68′ Stojanovic), Luperto, Ismajli, Parisi, Marin, Henderson (57′ Grassi), Haas (76′ Pjaca), Baldanzi, Satriano (77′ Vignato), Piccoli (57′ Caputo). All. Zanetti

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa (93′ Gaetano), Lobotka, Zielinski (93′ Ndombele), Lozano (70′ Olivera), Kvaratskhelia (71′ Elmas), Osimhen (84′ Simeone). All. Spalletti

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Marcatori: 17′ aut. Ismajli, 28′ Osimhen

Note: ammoniti Henderson, Grassi, Lozano. Espulso al 67′ Mario Rui per gioco scorretto.

foto sscnapoli pagina FB