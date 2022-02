Emilia Romagna – Avvertita scossa di terremoto di magnitudo 4

A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Reggio Emilia alle ore 19.55 di ieri con magnitudo ML 4.0, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

L’evento – con epicentro localizzato nel comune di Bagnolo in Piano – Provincia di Reggio Emilia risulta avvertito dalla popolazione. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia non risultano danni a persone o cose.