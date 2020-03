Emergenza Coronavirus – Il Governo vara il decreto “Cura Italia”

Il Governo ha varato il decreto ‘Cura Italia’, una serie di misure in favore di lavoratori, famiglie e imprese volte a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Per gli autonomi, inclusi i lavoratori di turismo e spettacolo, arriva una indennità una tantum da 500 euro. Chi ha continuato a lavorare presso la propria sede a marzo avrà un bonus di 100 euro da rapportare al numero di giorni. Sospesi i mutui, fino a 18 mesi, per tutti coloro che siano in difficoltà economica. Tutte le aziende potranno usufruire di nove settimane di cassa integrazione in deroga. Per i genitori lavoratori arrivano congedi speciali retribuiti al 50% fino a 15 giorni o in alternativa un bonus baby sitter da 600 euro. Sono solo alcune delle misure contenute nel decreto da 25 miliardi, che ne attiverà 350.

