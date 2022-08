Deiulemar – Transazione Bov, avv. Palomba: “La curatela sta trasmettendo il progetto di riparto: 20,06% la percentuale per i creditori”

“La Curatela del fallimento DCN sta trasmettendo ai creditori il progetto di riparto di cui alla transazione BOV depositato in Cancelleria il 28/07 scorso.

Da questo momento ciascun creditore ha 15 giorni di tempo per proporre eventuali reclami ai sensi dell’art. 36 l.fall.

Decorso tale termine senza proposizione di reclami, il giudice delegato, su richiesta dei Curatori, dichiarerà esecutivo il progetto di ripartizione. Nel caso in cui saranno proposti reclami, il progetto di ripartizione sarà egualmente dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.

La percentuale del riparto è del 20,06% sul capitale residuo”. Così via social l’avvocato Augusta Palomba, membro del comitato dei creditori del fallimento SDF.