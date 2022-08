Torre del Greco – Rifiuti in fiamme in pieno centro, traffico in tilt

Traffico in tilt per un incendio nei pressi di corso Umberto. Nella traversa di via che Mena a Santacroce alcuni rifiuti sono stati incendiati provocando gravi disagi alla viabilità. Ancora poco chiara la dinamica dell’incendio, già in passato quella zona era stata oggetto di bonifiche e al centro di rifiuti abbandonati in barba a tutte le regole di una società che si rispetti.