Un’organizzazione composta prevalentemente da cittadini italiani residenti alle Canarie, in particolare a Santa Cruz di Tenerife, specializzata nelle frodi online e nel cyber-riciclaggio è stata fermata dai poliziotti del Servizio polizia postale e delle comunicazioni , del Compartimento per la Puglia e dai poliziotti spagnoli. L’operazione, denominata “Fontana-Almabahia” è stata supportata, a livello internazionale, dalle Agenzie europee Eurojust ed Europol.

Centocinquanta sono le persone coinvolte, 18 quelle arrestate per truffa, frode informatica, ricettazione, stupefacenti e rapina, 118 i conti correnti sequestrati il tutto per un giro d’affari di oltre 10 milioni di euro solo nell’ultimo anno.

Il gruppo, avvalendosi di hacker specializzati in attacchi di phishing e vishing di ultima generazione e nell’uso di tecniche di ingegneria sociale, si era impossessato dei codici dispositivi dell’home banking di vittime in prevalenza italiane ma anche spagnole, inglesi, tedesche e irlandesi, disponendo bonifici bancari per migliaia di euro in favore di conti correnti spagnoli intestati a “muli” riciclatori, anchessi di nazionalità italiana, reclutati all’occorrenza e residenti in Spagna.