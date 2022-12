Coronavirus – Tamponi obbligatori per passeggeri in arrivo in Italia dalla Cina

“Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covdi19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana”.

E’ quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.