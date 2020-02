Coronavirus- Gori, misure di prevenzione. Canale digitale “MyGori” per tutte le operazioni

CON IL CANALE DIGITALE “MYGORI” POSSIBILE QUALSIASI OPERAZIONE

GORI sta seguendo con attenzione le evoluzioni del fenomeno “Coronavirus” e vuole contribuire ad attuare iniziative tese alla tutela della salute dei cittadini e del personale dell’Azienda.

In particolare, comunica di avere assunto misure precauzionali per regolamentare l’accesso ai propri sportelli al pubblico ubicati nei Comuni di Castellammare di Stabia, Nocera Inferiore, Piano di Sorrento, Pomigliano d’Arco, Torre del Greco e Anacapri al fine di evitare concentrazione di persone in uno spazio limitato, oltre ad altre misure di prevenzione ed igienizzazione nei locali.

In tale contesto, GORI invita gli utenti a prediligere l’utilizzo dei canali digitali per avanzare pratiche e richieste, limitando il più possibile la presenza fisica presso gli sportelli al pubblico.

Si ricorda che attraverso l’Area clienti myGORI del sito www.goriacqua.com è possibile effettuare tutte le operazioni che vengono eseguite presso gli sportelli al pubblico (Nuovi contratti, Voltura, Rateizzazione, Duplicati Bolletta, ecc.).

Si fa presente, infine, che le medesime operazioni possono essere eseguite anche tramite il Numero Verde commerciale di GORI 800900161 (gratuito da rete fissa) e 0810206622 (da rete mobile).

GORI si scusa per eventuali disagi arrecati ai cittadini, dovuti unicamente alla volontà di contribuire responsabilmente alla sicurezza della comunità.