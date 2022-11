Coronavirus – Focolaio su nave da crociera, a bordo più di ottocento positivi

Sono circa 800 i passeggeri della nave da crociera Majestic Princess, che sbarcherà domani a Sydney, che sono risultati positivi ai tamponi effettuati a bordo. I contagi, spiega la compagnia Princess Cruises che ha confermato l’epidemia, sono stati rilevati durante i numerosi controlli messi in atto dalla Compagnia, previsti dal rigoroso ‘Protocollo di sicurezza e salute’. Un tracciamento che prevede almeno tre tamponi a bordo delle navi. Anche se la maggior parte è asintomatica e nessuno necessita di ricovero il focolaio di Covid-19 sta suscitando preoccupazione. I passeggeri, sono stati immediatamente isolati nelle rispettive cabine in attesa dell’Intervento della sanità marittima, della società armatrice, della Capitaneria di porto e della Protezione civile. “La valutazione di NSW Health è che il livello di rischio COVID-19 per la Majestic Princess è ora di livello 3, il che indica un alto livello di trasmissione”, ha affermato un portavoce in una nota. Il trasporto privato è stato organizzato per gli ospiti che sono risultati positivi per viaggiare in isolamento. “Carnival ha informato il NSW Health che i passeggeri che sbarcano dalla nave hanno effettuato un test rapido dell’antigene nelle 24 ore precedenti lo sbarco”, ha detto un portavoce del NSW Health. “Carnival ha informato il NSW Health che sta assistendo i passeggeri con COVID-19 per organizzare il viaggio in sicurezza”. Attualmente ci sono 4600 persone a bordo della Majestic Princess, 3300 ospiti e 1300 membri dell’equipaggio. L’epidemia arriva quando è stato annunciato che il NSW è entrato in una quarta ondata di Covid-19, con l’ufficiale sanitario capo, il dottor Kerry Chant, che afferma che le attuali varianti di omicron che circolano nella comunità sono in grado di sfuggire all’immunità. Il protocollo anti Covid a bordo delle navi da crociera, prevede, tra le numerose misure, la vaccinazione di tutti i passeggeri e dell’intero equipaggio, che viene inoltre regolarmente testato ogni due giorni, mentre i crocieristi sono sottoposti al tampone a inizio, a metà e a fine crociera. Sulla nave vige poi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il distanziamento fisico, oltre all’obbligo di indossare la mascherina e alla sanificazione continua degli ambienti e delle superfici di contatto. A bordo vengono applicati, infatti, protocolli di sicurezza che permettono di individuare casi di persone positive che a terra non sarebbero probabilmente mai stati identificati e che rappresentano, in ogni caso, una percentuale nettamente inferiore rispetto ai casi di contagio sviluppati a terra.