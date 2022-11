Turchia – Morte sei persone in un attentato, le parole del premier Giorgia Meloni

“Sono terribili le immagini di Istanbul, voglio esprimere le nostre più sentite condoglianze alla Turchia per l’attentato subito e la morte di cittadini innocenti”. Così il premier Giorgia Meloni in merito all’attentato di Istanbul, dove sei persone sono morte in seguito allo scoppio di una bomba in pieno centro.