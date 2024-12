Congo – Una malattia sconosciuta ha causato la morte di 143 persone

Una malattia sconosciuta ha ucciso 143 persone nel sud-ovest della Repubblica Democratica del Congo a novembre, hanno detto alle agenzie di stampa le autorità locali. Coloro che l’hanno contratto hanno mostrato sintomi simil-influenzali, tra cui febbre alta e forte mal di testa, hanno detto ieri Remy Sacchi, vice governatore della provincia di Quango, e il ministro della sanità locale Apollinaire Yuba. Una squadra medica è stata inviata nella zona colpita di Panji per raccogliere campioni e analizzarli per identificare la malattia. La situazione è estremamente allarmante poiché il numero dei contagiati continua ad aumentare, ha detto il leader della società civile Sephorien Mandja. “Panji è un distretto sanitario provinciale e quindi c’è un problema con la fornitura di medicinali”, ha detto. Saki e Yuba hanno aggiunto che le persone infette da questa malattia muoiono nelle loro case a causa della mancanza di cure. Un epidemiologo locale ha affermato che le donne e i bambini sono i più colpiti da questa malattia. Un portavoce dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto oggi che l’agenzia delle Nazioni Unite è stata allertata la settimana scorsa. L’OMS, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha inoltre affermato che l’agenzia delle Nazioni Unite sta collaborando con il Ministero della sanità pubblica della Repubblica democratica del Congo per indagare ulteriormente sulla situazione.