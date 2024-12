Torre del Greco – Dispositivi temporanei di traffico per l’Immacolata

Torre del Greco si prepara alla processione del carro dell’Immacolata, in programma come sempre il prossimo 8 dicembre. L’attenzione è rivolta in particolare agli aspetti legati all’ordine pubblico e alla viabilità. Per questo, come di consueto, il dirigente del settore polizia municipale ha firmato un’ordinanza attraverso la quale vengono stabiliti i dispositivi temporanei di viabilità per il 7 e l’8 dicembre.

Il provvedimento sottoscritto da Gennaro Russo prende innanzitutto atto, come emerso nelle varie riunioni tecniche tenute sull’argomento, dell’opportunità di “ predisporre, da un lato, efficaci misure di safety nel luogo di massima concentrazione dei partecipanti all’evento (piazza Santa Croce) e in altre zone del percorso e, dall’altro, snellire, nella fase dinamica dell’evento, le misure di sbarramento-protezione, che potrebbero rivelarsi quale ostacolo anche alla circolazione dei mezzi di soccorso”.

Per tali ragioni, sono stati predisposti i seguenti dispositivi di viabilità: per il 7 dicembre divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione dalle 13 alle 24 in via Comizi (dal civico 2 al civico 20 eccetto residenti diretti in via Beato Vincenzo Romano e strade limitrofe); corso Vittorio Emanuele (da via Circumvallazione a via Roma, eccetto veicoli diretti al parcheggio); corso Vittorio Emanuele (da via Cesare Battisti a via Circumvallazione direzione Salerno); via Diego Colamarino; piazza Santa Croce (lato civici da 1 a 17); via Salvator Noto; via Roma; via Vittorio Veneto; prima traversa Vittorio Veneto (eccetto veicoli diretti al parcheggio); vicoletto Ascione; primo vico Cappuccini; via Madonna del Principio (limitatamente al divieto di circolazione).

Per domenica 8 dicembre e, solo in caso di rinvio, rispettivamente per le successive 15 e 22 dicembre divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di circolazione dalle 7 alle 18 (in ogni caso fino al passaggio della processione) nelle seguenti arterie: piazza Santa Croce, via Salvator Noto, via Roma, via Vittorio Veneto, prima traversa Vittorio Veneto, corso Avezzana (primo e secondo tratto), via Circumvallazione (da via Gaetano De Bottis-via Beneduce a corso Vittorio Emanuele), piazza Martiri d’Africa, via Sedivola (da via Diaz a piazza Martiri d’Africa, limitatamente al divieto di circolazione), via Marconi (tratto compreso tra Martiri d’Africa e via Circumvallazione), corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra via Cesare Battisti e via Circumvallazione), via Madonna del Principio (limitatamente al divieto di circolazione), via Diego Colamarino, largo Santissimo, via Comizi, largo Costantinopoli, via Barbacane (limitatamente al divieto di circolazione), rampe Comizi, via Fontana (da rampe Comizi a via Pica), sottopasso ferrovia (da corso Garibaldi a via Fontana, limitatamente al divieto di circolazione), via Pica, piazzale Ferrovia (limitatamente al divieto di circolazione), via Monsignor Felice Romano, via Monsignor Michele Sasso, via Calastro (da via Michele Sasso a via Spiaggia del fronte), Discesa del fronte, via Spiaggia del fronte, banchina del porto, vico Fontana (limitatamente al divieto di circolazione), salita del fronte-coso Garibaldi, largo Gabella del Pesce, largo Agostinella, via Agostinella, via XX Settembre, largo San Giuseppe alle Paludi, via Napoli (da via Amalfi a via XX Settembre, limitatamente al divieto al divieto di circolazione eccetto ai residenti), piazza Palomba (da via Cavallerizzi a via Piscopia), via Piscopia, via Gaetano De Bottis (limitatamente al divieto di circolazione), vico Annunziata (limitatamente al divieto di circolazione), via Teatro (limitatamente al divieto di circolazione), vicolo II Trotti (limitatamente al divieto di circolazione), via primo vico Trotti (limitatamente al divieto di circolazione), via Falanga, via Vincenzo Romano, primo vico Cappuccini (limitatamente al divieto di circolazione). I dispositivi saranno invece in vigore fino alla mezzanotte del giorno della processione in via Comizi (dal civico 2 al civico 20 eccetto residenti diretti in via Beato Vincenzo Romano e strade limitrofe), corso Vittorio Emanuele (da via Circumvallazione a via Roma, eccetto veicoli diretti al parcheggio ), corso Vittorio Emanuele (da via Cesare Battisti a via Circumvallazione direzione Salerno), via Diego Colamarino, piazza Santa Croce (lato civici da 1 a 17), via Salvator Noto, via Roma, via Vittorio Veneto, prima traversa Vittorio Veneto (eccetto veicoli destinati al parcheggio), vicoletto Ascione, primo vico Cappuccini, via Madonna del Principio (limitatamente al divieto di circolazione).