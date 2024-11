Svizzera – Infortunio sul lavoro: ferito gravemente operaio italiano

Grave infortunio sul lavoro questa mattina, attorno alle 08:00, presso una casa a Muzzano, nel Cantone Ticino, in Svizzera. Un 44enne operaio italiano, residente nella Provincia di Varese, stava eseguendo dei lavori di potatura a una pianta quando è caduto. A comunicarlo la Polizia cantonale. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo, che si trovava su una scala appoggiata all’albero, è rimasto vittima di una caduta da un’altezza di circa 4 metri. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 44enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.. Per Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” un altro nostro connazionale, costretto ad emigrare per trovare lavoro, è rimasto vittima del proprio dovere.