Colloquio Tajani-Fidan su Medio Oriente: “Sostenere negoziato Libano-Israele, Hormuz deve essere libero subito”

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto ieri un colloquio telefonico con il Ministro degli Esteri della Repubblica di Turchia, Hakan Fidan, dedicato ai principali sviluppi in Medio Oriente e alla sicurezza regionale, con particolare attenzione a Libano, Gaza, Mar Rosso e Golfo.

In concomitanza con il nuovo round negoziale tra Libano e Israele ospitato a Roma, il Ministro Fidan ha detto di sostenere l’azione del Governo italiano; il Ministro Tajani ha espresso l’auspicio che il dialogo produca risultati concreti per consolidare il cessate il fuoco e favorire un accordo diplomatico e politico, nell’interesse della pace e della stabilità regionale. Ha ribadito che il disarmo di Hezbollah, contestualmente al ritiro delle forze straniere dal Libano, rappresenta un elemento imprescindibile per una soluzione duratura e che una presenza internazionale sul terreno continuerà ad essere fondamentale anche in futuro.

Con riferimento all’accordo sul disarmo di Hamas, il Ministro Tajani ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto dalla Turchia nel mediare l’intesa. Ha sottolineato come sia ora essenziale che entrambe le parti approvino formalmente il percorso concordato, così da avviarne la piena attuazione, incluso il previsto dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione a seguito del ritiro israeliano. Tajani ha evidenziato il ruolo che Ankara può continuare a svolgere nell’incoraggiare Hamas a rispettare gli impegni previsti dall’intesa, ribadendo la disponibilità dell’Italia ad accompagnare il processo. La piena realizzazione dell’accordo è essenziale per consolidare la stabilizzazione di Gaza e mantenere viva la prospettiva della soluzione dei due Stati, in linea con quanto emerso nella riunione dell’Alleanza Globale ospitata a Roma il 29 luglio.

I due Ministri hanno inoltre affrontato i principali temi di sicurezza regionale. Tajani e Fidan hanno ribadito che il pieno ripristino immediato della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e nel Mar Rosso rappresenta una priorità strategica. Tajani ha espresso preoccupazione per le minacce degli Houthi e confermato la solidarietà italiana all’Arabia Saudita. Ha ricordato il ruolo di primo piano svolto dall’Italia nell’Operazione ASPIDES per la tutela della navigazione commerciale.

Il Ministro italiano ha infine richiamato l’importanza della collaborazione con la Turchia nel settore della Difesa, ricordando l’impegno italiano a favorire i partner della Nato e del G7 anche nella acquisizione di materiali di difesa destinati a rafforzare la sicurezza italiana e dell’Europa.