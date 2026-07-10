Grecia – Si rompe finestrino di un aereo, passeggero rischia di essere risucchiato

Paura in Grecia su un volo: un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino rischiando il risucchio del passeggero che era seduto accanto. La tragedia è stata evitata solo perché l’uomo è stato trattenuto sul sedile da altri passeggeri. L’aereo, in volo da Salonicco verso Memmingem, in Germania, è quindi stato costretto ad un atterraggio di emergenza. Quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti.