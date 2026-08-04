Fonte Ansa

Migranti – 17 persone morte alla deriva tentando di raggiungere le Baleari

Dciassette migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un’imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal Salvataggio Marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l’imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per due settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti, prima dell’arrivo dei soccorsi. In una seconda operazione all’alba di oggi, avvenuta intorno alle 5:15, mezzi del Salvataggio Marittimo hanno inoltre soccorso una seconda imbarcazione con 15 migranti a bordo di origini magrebine a circa 30 miglia a sud-est di Ibiza.