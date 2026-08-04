Dciassette migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un’imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal Salvataggio Marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l’imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per due settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti, prima dell’arrivo dei soccorsi. In una seconda operazione all’alba di oggi, avvenuta intorno alle 5:15, mezzi del Salvataggio Marittimo hanno inoltre soccorso una seconda imbarcazione con 15 migranti a bordo di origini magrebine a circa 30 miglia a sud-est di Ibiza.
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Migranti – 17 persone morte alla deriva tentando di raggiungere le Baleari
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