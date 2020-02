Foto di repertorio

Cina – Coronavirus: oltre 14.300 persone contagiate, 304 morti

Sono numeri preoccupanti quelli relativi al Coronavirus, la pandemia che sta mettendo in ginocchio la Cina. La Commissione nazionale per la salute ha reso noto che il numero di infezioni nel paese ha superato quota 14.300, con 2.590 nuovi casi confermati. Il bilancio nazionale dei morti è di 304 persone. C’è anche la prima vittima al di fuori della Cina, si tratta di un 44enne cinese morto nelle Filippine. L’uomo, residente a Wuhan, la città individuata come il focolaio dell’epidemia, aveva manifestato i sintomi del nuovo coronavirus durante un viaggio nelle Filippine. Le persone di Wuhan sospettate di aver contratto il virus saranno isolate.