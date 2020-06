Cina – Ambasciatore italiano: “Al lavoro per il ritorno degli imprenditori”

L’Ambasciatore d’Italia a Pechino, Luca Ferrari, ha presenziato oggi alla riunione del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Cina. Nell’aprire i lavori della riunione, ha ribadito la grande importanza che si annette al volo di ritorno in Cina degli imprenditori italiani, cui Ambasciata, Consolati Generali e Camera di Commercio stanno lavorando da diverse settimane. “È un’operazione per noi assolutamente prioritaria. L’auspicio è di realizzare un primo volo già a inizio luglio”, ha commentato il diplomatico.

L’Ambasciatore ha poi condiviso con il Consiglio Direttivo della Camera le principali novità introdotte dal Patto per l’export da 1,4 miliardi di euro voluto dal Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio. “Molti strumenti innovativi, dalla comunicazione strategica, all’e-commerce, alla formazione di consulenti per l’export, nonché ulteriori linee di credito, fanno del piano elaborato dalla Farnesina la chiave di ripartenza del Sistema Paese all’estero”, ha dichiarato l’Ambasciatore.